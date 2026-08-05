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НовостиОбщество5 августа 2026 13:12

16-летний школьник заступился за девочку из параллельного класса, и за это его избили

В Башкирии избили школьника, заступившегося за девочку из параллельного класса
Владислав КАЗАНЦЕВ
В башкирском городе Благовещенске перед судом предстанет 21-летний местный житель, обвиняемый в избиении школьника

В башкирском городе Благовещенске перед судом предстанет 21-летний местный житель, обвиняемый в избиении школьника

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В башкирском городе Благовещенске перед судом предстанет 21-летний местный житель, обвиняемый в избиении школьника. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Всё случилось в марте этого года. Пьяный молодой человек на улице начал конфликтовать со знакомой девятиклассницей, матерился и толкнул её. Девушка упала на тротуар. За неё заступился 16-летний парень из параллельного класса. Школьник сделал обидчику замечание, и того это разозлило. Он напал на подростка, повалил на землю и несколько раз ударил по голове. Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга и перелом носа.

Прокуратура утвердила обвинительный акт по статье о причинении лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Уголовное дело направили в суд.

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