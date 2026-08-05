Хабиров присудил премии 15 педагогам Башкирии

В Башкирии присудили премии главы республики 15 педагогам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии присудили премии главы республики 15 педагогам – лауреатам трёх профессиональных конкурсов. Соответствующий указ руководителя региона появился на портале правовой информации.

Победителем межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы – 2026» стала Ляйсан Хасанова, учитель Центра образования № 10 имени Хохлова в Уфе. Второе место заняла Земфира Кинзябаева из школы имени Абсалямова села Юлдыбаево Зилаирского района. Третье – Альбина Мухаметшина из гимназии имени Муксинова в Янауле. Лауреатами также признаны Альфина Габидуллина из уфимского лицея № 42 имени Каримова и Фануза Киленбаева из школы № 127 Уфы.

В республиканском конкурсе «Учитель года Башкортостана-2026» победила учитель русского языка и литературы физико-математического лицея №93 Уфы Ангелина Степанова. Второе место у Любови Луговой, учителя начальных классов школы № 6 имени Киняшова из Благовещенска. Третье место занял учитель математики Центра образования №29 Уфы Данила Бобров. Лауреатами стали Влада Десяткова из уфимской гимназии №39 и Александра Макаренко из школы имени Ильина села Жуково Уфимского района.

Конкурс «Учитель года родного языка и литературы - 2026» выиграла Татьяна Аптулаева, учитель марийского языка и литературы школы села Черлак Дюртюлинского района. Второе место заняла Гульшат Валиуллина из уфимской школы № 24, третье - Дамир Давлетгареев из школы села Миловка Уфимского района. Лауреатами также стали Альбина Петрова из школы села Суук-Чишма Кармаскалинского района и Рамила Узбекова из школы имени Баязита Бикбая села Новомурапталово Куюргазинского района.

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