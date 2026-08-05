«Можем выдохнуть»: на АЗС в Уфе прекратили дежурство сотрудники ЦОБ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центр общественной безопасности (ЦОБ) прекратил дежурить на автозаправочных станциях в Уфе и следить за соблюдением действующих ограничений на продажу бензина. Об этом на профильном брифинге 5 августа сообщил замминистра промышленности Эдуард Мустафин.

– [Сотрудники ЦОБа] были нашими глазами и руками. Сегодня они занимаются уже другими делами. Этот мониторинг у нас отошел, здесь мы можем немножко выдохнуть. Однако в любой момент они готовы приступить к исполнению обязанностей. Если ситуация будет накаляться, мониторинг будет продолжен, – сказал чиновник. Им огромное спасибо за ту работу, которую они провели в те жаркие дни: и по температуре, и по накалу ситуации.

Напомним, ЦОБ следил за тем, чтобы водители не пытались купить бензин в канистры и не заправлялись больше положенного лимита в 30 литров на машину.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.