Башкирская группа AY YOLA выступит с концертом на Северном полюсе

Фото: соцсети

Башкирская группа AY YOLA отправится к географическому Северному полюсу, где исполнит свои песни. Об этом музыканты рассказали в своих соцсетях.

Коллектив вошёл в состав седьмой международной арктической экспедиции «Росатома» «Ледокол знаний». Впереди у музыкантов несколько дней на борту атомного ледокола «50 лет Победы», который при закладке носил название «Урал». AY YOLA ждут встречи с экспедицией из 22 стран, Земля Франца-Иосифа и сама точка Северного полюса.

– Уже больше года музыка AY YOLA знакомит слушателей по всему миру с башкирским эпосом «Урал-Батыр» — историей о добре и зле, любви к родной земле и ответственности перед будущими поколениями, – говорится в сообщении группы. – Совсем скоро её услышат и там, где сходятся все меридианы Земли.

AY YOLA покорит Северный полюс

Как рассказали в коллективе, для его участников эта поездка станет особенной еще и потому, что почти полвека назад в составе легендарной экспедиции атомного ледокола «Арктика», впервые достигшего Северного полюса в надводном плавании, участвовали трое уроженцев Башкирии. Один из них, Фидус Асхадуллин, помогал устанавливать флагшток для Государственного флага СССР, а Рафик Булатов изготовил памятный штемпель Северного полюса, который поместили в капсулу и опустили на дно Северного Ледовитого океана.

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