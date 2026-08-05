Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» продолжит карьеру в Татарстане

Проведший почти 700 матчей в КХЛ экс-игрок «Салавата Юлаева» сменил клуб.

Бывший нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Петр Хохряков продолжит карьеру в нижнекамском «Нефтехимике». 36-летний хоккеист заключил с татарстанским клубом пробный контракт.

Хохряков выступал за уфимскую команду с 2018 по 2022 год, а затем вернулся в «Салават Юлаев» в 2024-м и провел в клубе еще два сезона.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ форвард принял участие в 37 матчах и набрал четыре очка. Все они пришлись на результативные передачи. Показатель полезности хоккеиста составил «+4».

В плей-офф Хохряков провел десять встреч. Результативными действиями нападающий не отметился, завершив розыгрыш с показателем полезности «+2».

Всего за карьеру в регулярных чемпионатах КХЛ Петр Хохряков провел 687 матчей и заработал 165 очков - забросил 73 шайбы и сделал 92 результативные передачи. Теперь хоккеист попробует закрепиться в составе нижнекамского «Нефтехимика».

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