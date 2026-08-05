В Башкирии сняли режим беспилотной опасности после атаки БПЛА

Хабиров сообщил об отражении атаки БПЛА на предприятия Башкирии. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии сняли режим «Беспилотная опасность», который ранее действовал на территории республики. До этого глава региона Радий Хабиров сообщил об отражении атаки беспилотников на предприятия.

По словам руководителя республики, обломки БПЛА упали на территории промышленной зоны Уфы. На месте падения возник пожар, к его тушению приступили экстренные службы. В результате произошедшего никто не погиб и не пострадал.

После атаки в информационном пространстве начали распространяться сообщения о возможном загрязнении воздуха в столице Башкирии. Радий Хабиров заявил, что оснований для беспокойства у горожан нет.

Глава региона сообщил, что экологическую обстановку в Уфе контролируют мобильные лаборатории. Информацию о том, что после произошедшего воздух в городе якобы оказался отравлен, он назвал информационными вбросами.

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