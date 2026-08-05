Некоторые жители Башкирии могут получить до 56 дней отпуска

Кому в Башкирии положен отпуск больше 28 дней и когда его можно заменить деньгами. Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стандартный ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней, однако некоторые работники имеют право отдыхать дольше. Особенности предоставления удлиненных отпусков разъяснили в Гострудинспекции Башкирии.

Так, педагоги могут рассчитывать на 42 или 56 календарных дней отдыха. Продолжительность зависит от образовательной организации, должности сотрудника и особенностей его работы, в том числе работы с детьми с особенностями развития.

Если основной отпуск превышает 28 дней, часть дней можно заменить денежной компенсацией. Для этого работнику необходимо подать заявление. Компенсация распространяется только на дни сверх стандартного отпуска. Например, при 42-дневном отпуске заменить выплатой можно до 14 дней.

Однако такая возможность предусмотрена не для всех. Получить деньги вместо отпуска не могут беременные женщины, несовершеннолетние и сотрудники, занятые на работах с вредными условиями труда.

Удлиненный отдых положен не только педагогам. Работники младше 18 лет имеют право на 31 календарный день отпуска, причем воспользоваться им они могут в удобное для себя время. Для работников с инвалидностью продолжительность составляет 30 дней.

Увеличенные отпуска также предусмотрены для некоторых медиков, пилотов, военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и государственных служащих. Конкретное количество дней зависит от профессии, должности, условий работы и стажа.

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