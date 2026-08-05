В «Уфаводоканале» прокомментировали жалобы горожан. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В «Уфаводоканале» объяснили ухудшение показателей водопроводной воды после многочисленных жалоб жителей столицы Башкирии.

Ранее уфимцы из Инорса, Черниковки, Сипайлово, центра и других частей города сообщили о появлении у воды желтоватого оттенка и необычного запаха. Некоторые жители также жаловались на мутность после кипячения, быстрое загрязнение фильтров и ощущение пленки на коже.

В «Уфаводоканале» связали изменение показателей с обильными осадками. Из-за дождей в природных источниках на этапе водозабора увеличилась цветность воды, передает Горобзор.ру.

На предприятии заверили, что специалисты постоянно следят за качеством воды и в зависимости от показателей корректируют процесс ее подготовки. На станциях усилили очистку, в том числе увеличили интенсивность реагентной обработки с применением современных коагулянтов.

В организации подчеркнули, что вода, поступающая потребителям, соответствует установленным нормативам и безопасна. Повышенную цветность исходной воды там назвали временным сезонным явлением. Ожидается, что показатели нормализуются после стабилизации гидрологической обстановки.

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