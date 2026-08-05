Робот в тюбетейке станцевал под курай на бизнес-форуме в Уфе

В Уфе необычно открыли форум Башкирии и Узбекистана.

В Уфе 5 августа стартовал бизнес-форум «Дальнейшее расширение сотрудничества Башкортостана и Узбекистана». Одним из самых необычных моментов открытия стал танец робота в национальном костюме. Робота нарядили в тюбетейку и зилян, после чего он исполнил танец под аккомпанемент кураиста.

Сам форум собрал представителей бизнеса двух сторон. В Уфу приехали представители 110 предприятий Узбекистана. Среди них компании химической, мебельной, текстильной и пищевой промышленности, производители строительных материалов, а также предприятия агропромышленного комплекса.

Со стороны Башкирии в мероприятии принимают участие около 100 региональных компаний.

В течение 5 августа предприниматели проведут двусторонние переговоры в формате B2B. Основными задачами встреч станут поиск новых партнеров, обсуждение возможностей дальнейшего сотрудничества и заключение контрактов.

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