Жители нескольких районов Уфы пожаловались на желтую воду с неприятным запахом

Уфимцы пожаловались на «липкую» воду и быстро желтеющие фильтры. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители сразу нескольких районов Уфы начали жаловаться на ухудшение качества водопроводной воды. Сообщения о необычном желтоватом оттенке, неприятном запахе и других изменениях появляются в социальных сетях и городских чатах.

По словам горожан, проблема затронула Инорс, Черниковку, Сипайлово, район Госцирка на проспекте Октября, Акбузат, ЖК «8 марта», а также дома на улицах Зорге и Комсомольской. Некоторые уфимцы утверждают, что изменения появились около двух недель назад и наблюдаются периодически.

Жители рассказывают, что вода приобрела желтоватый оттенок, а ее запах некоторые сравнивают с болотным или химическим. Есть жалобы и на то, что после кипячения вода остается мутной и меняется ее вкус. Также горожане сообщают о проблемах с бытовыми фильтрами. По их словам, устройства стали быстрее забиваться и желтеть. Отдельные жители утверждают, что вода кажется липкой и оставляет на коже пленку.

Некоторые уфимцы предполагают, что причиной происходящего может быть состояние коммунальных сетей. В частности, житель Тимашево рассказал о старых трубопроводах, которые, по его словам, эксплуатируются с 1960-х годов.

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