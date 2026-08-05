В Башкирии тела двух мужчин достали из рек Таналык и Большой Ик

Два человека погибли на необорудованных для купания местах в Башкирии. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии двое мужчин погибли на воде в Хайбуллинском и Зианчуринском районах. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС.

Первый случай произошел 4 августа в Хайбуллинском районе. В реке Таналык неподалеку от села Акъяр обнаружили тело 65-летнего мужчины. Погибшего достали из воды местные жители и передали сотрудникам полиции.

В МЧС уточнили, что место, где произошла трагедия, не оборудовано для купания. На берегу установлены предупреждающие аншлаги.

Еще один мужчина погиб в Зианчуринском районе. Из реки Большой Ик возле села Исянгулово извлекли тело 48-летнего местного жителя.

По имеющимся данным, мужчина отдыхал на берегу водоема, а затем решил нырнуть в реку. После прыжка в воду он не выплыл. Известно, что этот участок реки также не предназначен для купания и оборудован предупреждающими аншлагами.

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