Две полосы перекрыли на Трамвайной в Уфе из-за строительства водопровода

На Трамвайной в Уфе начали строить водопровод и частично перекрыли дорогу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе на улице Трамвайной начались работы по строительству наружного водопровода. Из-за этого автомобилистам временно ограничили движение, сообщили в администрации города.

Две полосы закрыты возле здания администрации «Башкирского мороженого» по адресу улица Трамвайная, 21. Ограничения действуют по нечетной стороне улицы при движении в направлении проспекта Октября.

Проехать по всем полосам на этом участке автомобилисты не смогут до 30 августа.

В мэрии Уфы попросили водителей учитывать временные ограничения при планировании маршрутов.

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