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НовостиПроисшествия5 августа 2026 7:20

Жители Уфы сообщили о хлопках и столбе дыма

Соответствующие свидетельства стали поступать около полудня
Владислав КАЗАНЦЕВ

Сегодня, 5 августа, жители Уфы сообщили о хлопках и столбе черного дыма, поднявшегося над городом. Соответствующие свидетельства стали поступать около полудня. Официальных комментариев от властей пока нет. Только в пресс-службе МЧС передали, что выясняют подробности.

Напомним, сегодня по всей Башкирии в 10:10 ввели режим Беспилотной опасности. Аэропорт Уфы был закрыт на прием и вылет самолетов.

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