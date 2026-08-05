Сегодня, 5 августа, жители Уфы сообщили о хлопках и столбе черного дыма, поднявшегося над городом. Соответствующие свидетельства стали поступать около полудня. Официальных комментариев от властей пока нет. Только в пресс-службе МЧС передали, что выясняют подробности.

Напомним, сегодня по всей Башкирии в 10:10 ввели режим Беспилотной опасности. Аэропорт Уфы был закрыт на прием и вылет самолетов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.