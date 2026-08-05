Компания в Уфе задолжала девяти сотрудникам 3,5 млн рублей

В Уфе девяти сотрудникам выплатили 3,5 млн рублей долгов по зарплате. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе организация выплатила девяти сотрудникам 3,5 млн рублей задолженности по заработной плате. Деньги работники получили после вмешательства прокуратуры Орджоникидзевского района города.

Во время проверки соблюдения трудового законодательства в ООО «Амкодор-Уфа» выяснилось, что предприятие не рассчиталось с сотрудниками за несколько месяцев. Задолженность по заработной плате образовалась за период с февраля по май 2026 года. Без положенных выплат оставались девять работников, а общая сумма долга достигла 3,5 млн рублей.

Прокуратура внесла представление директору организации с требованием устранить нарушение трудовых прав сотрудников. Кроме того, юридическое лицо привлекли к административной ответственности за невыплату зарплаты в установленный срок. Как уточнили в надзорном ведомстве, ранее организация уже подвергалась административному наказанию за аналогичное нарушение.

После вмешательства прокуратуры компания полностью погасила задолженность перед девятью работниками.

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