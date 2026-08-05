Уфимку оштрафовали за оскорбления в мессенджере MAX

Жительницу Уфы привлекли к ответственности за оскорбления в мессенджере MAX. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе 40-летнюю местную жительницу привлекли к административной ответственности за оскорбительные сообщения, отправленные другому человеку в мессенджере MAX.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии, инцидент произошел ночью в мае 2026 года. Женщина отправила заявителю сообщения оскорбительного характера, которые унижали его честь и достоинство.

Во время судебного заседания уфимка полностью признала вину и раскаялась.

Суд назначил ей административный штраф в размере 3 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.

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