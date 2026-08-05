Переполненной школе в Акбердино готовят «смену» до 2030 года

Жителям Акбердино придется ждать новую школу до 2030 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Акбердино Иглинского района Башкирии планируют построить новую школу. Она должна помочь решить проблему с нехваткой мест в действующем образовательном учреждении, где из-за большого количества учеников дети вынуждены заниматься в две смены.

На переполненность школы ранее пожаловались местные жители. В администрации Иглинского района сообщили, что проблема властям известна, а строительство нового образовательного учреждения уже включено в планы развития территории.

Правительство Башкирии утвердило план развития Иглинского района до 2030 года. В документ вошло создание новых объектов образования, в том числе проектирование и строительство школы в Акбердино.

В районной администрации пояснили, что быстро возвести новый объект не получится. Сроки связаны как с технологическими особенностями строительства, так и с необходимостью финансирования проекта.

До появления нового здания действующая школа продолжит работать в условиях повышенной нагрузки.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.