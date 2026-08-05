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НовостиОбщество5 августа 2026 5:00

Пострадавшей на производстве жительнице Башкирии выплатили 400 тысяч рублей

Работодатель заплатил 400 тысяч рублей женщине за производственную травму
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Мелеузе женщина получила бессрочную инвалидность после травмы на работе.

В Мелеузе женщина получила бессрочную инвалидность после травмы на работе.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии работодатель выплатил 400 тысяч рублей женщине, которая получила серьезную травму на производстве. Добиться компенсации удалось после вмешательства Мелеузовской межрайонной прокуратуры.

Надзорное ведомство провело проверку соблюдения требований охраны труда. Выяснилось, что во время выполнения рабочих обязанностей сотрудница предприятия травмировала ноги. Впоследствии женщине установили инвалидность бессрочно.

Проверка показала, что несчастный случай произошел по вине должностных лиц предприятия. Они отвечали за организацию и проведение производственного контроля, а также за соблюдение требований промышленной безопасности и охраны труда.

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с работодателя компенсацию за причиненный здоровью сотрудницы вред.

Суд удовлетворил иск надзорного ведомства и обязал предприятие выплатить пострадавшей 400 тысяч рублей.

Работодатель перечислил женщине назначенную сумму в полном объеме.

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