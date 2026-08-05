Стало известно, в каких сферах Башкирии платят больше 100 тысяч рублей

Башстат назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в Башкирии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Средняя начисленная зарплата работников организаций Башкирии по итогам января-мая 2026 года составила 77 293 рубля. За год показатель увеличился на 9%. Данные о доходах работников в разных отраслях опубликовал Башстат.

Одни из самых высоких зарплат зафиксированы в финансовой и страховой деятельности - в среднем 111 053 рубля в месяц. За год показатель увеличился на 3,6%.

В сфере добычи полезных ископаемых работники в среднем получали 109 541 рубль, что на 4,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В области информации и связи средняя зарплата достигла 108 113 рублей, увеличившись сразу на 10,8%.

Высокие зарплаты также зафиксированы в сфере транспортировки и хранения - 90 224 рубля. На обрабатывающих производствах работникам в среднем начисляли 87 487 рублей.

Заметно меньше получают сотрудники ряда других отраслей. Самая низкая зарплата среди приведенных направлений оказалась в производстве кожи и изделий из нее - 34 084 рубля. В полиграфической деятельности показатель составил 41 635 рублей, а в гостиничном бизнесе и общественном питании - 46 575 рублей.

При этом в некоторых сферах с относительно невысокими зарплатами зафиксирован заметный рост доходов. В производстве кожи заработок увеличился на 15,8%.

Сильнее всего зарплаты выросли в производстве автотранспортных средств - на 23%. В обработке древесины рост составил 22,1%, а в сфере операций с недвижимостью - 16,7%.

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