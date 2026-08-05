В Башкирии увеличили лимиты на добычу лосей, косуль и медведей

В Башкирии установили лимит на отстрел 3391 лося и 631 медведя. Фото: Александр ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил лимиты добычи охотничьих ресурсов на сезон 2026-2027 годов. Соответствующий указ подписал руководитель республики. Установленные ограничения будут действовать до 1 августа 2027 года.

Согласно документу, в течение этого периода в Башкирии разрешается добыть 3391 лося. Лимит на сибирскую косулю установлен на уровне 3529 особей. Также охотникам разрешено добыть 631 медведя. Лимиты на лосей, сибирских косуль и медведей по сравнению с предыдущими показателями увеличились.

Одновременно для ряда животных ограничения стали строже. Лимит добычи рыси установлен на уровне 77 особей. Пятнистых оленей в течение сезона разрешено добыть не более 11.

Для барсуков лимит составил 843 особи. Количество разрешенных к добыче пятнистых оленей и барсуков также снизилось.

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