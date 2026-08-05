Балетмейстер из Башкирии получила государственную награду

Деятеля культуры и коллектив предприятия из Башкирии отметили государственными наградами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. В число отмеченных вошли представитель культуры и коллектив промышленного предприятия из Башкирии.

Медалью «За труды в культуре и искусстве» награждена балетмейстер-постановщик Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова Рамиза Мухаметшина.

Еще одной государственной награды удостоился коллектив Учалинского горно-обогатительного комбината. Предприятие награждено орденом «За доблестный труд».

В документе отмечается, что коллектив Учалинского ГОКа получил награду за большой вклад в развитие металлургической промышленности и укрепление экономического потенциала России.

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