Спрятал тело в заброшенном гараже: жителя Башкирии будут судить за убийство, которое он совершил 20 лет назад

Фото: СУ СК по РБ

В Кумертау будут судить мужчину за убийство, которое он совершил 20 лет назад. Как рассказали в СК Башкирии, в 2005 году пропала местная 32-летняя жительница. Ее скелет удалось найти только через пару лет в погребе заброшенного гаража, но убийцу найти так и не удалось. Однако расследование уголовного дела продолжалось все эти годы, и в итоге удалось найти очевидца преступления. Он и рассказал, что с несчастной расправился ее знакомый.

По версии следствия, в 2005 году обвиняемый пообещал своей приятельнице помочь купить квартиру и взял у нее для этих целей 50 тысяч рублей. Еще 60 тысяч женщина взяла в кредит, чтобы закрыть сделку. Вот только покупка так и не состоялась, из-за чего между знакомыми произошла ссора, и женщина потребовала вернуть ей деньги. Тогда обвиняемый вывез приятельницу на окраину города, задушил проводом, а затем спрятал тело в погребе заброшенного гаража. Оставшиеся деньги злоумышленник забрал и скрылся.

В итоге следователям удалось собрать все необходимые доказательства вины жителя Кумертау в убийстве и грабеже. В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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