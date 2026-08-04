В Уфе временно ограничат движение транспорта рядом с Советской площадью

Ограничения связаны с модернизацией водопроводной сети в том районе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе с 5 по 30 сентября временно ограничат движение транспорта рядом с Советской площадью. Как пояснили в городской администрации, такое решение связано с ремонтными работами на водопроводной линии. Так, движение автомобилей и общественного транспорта полностью перекроют на участке улицы Советской – от улицы Октябрьской революции 3а и до улицы Ленина, 14. Также будет закрыта одна полоса на проезжей части по улице Пушкина до пересечения с Советской. Автомобилистам и пешеходам рекомендуется заранее планировать свой маршрут, чтобы не возникло непредвиденных ситуаций.

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