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НовостиОбщество4 августа 2026 15:25

В Уфе временно ограничат движение транспорта рядом с Советской площадью

В мэрии рассказали, где именно перекроют движение у Советской площади
Яна БАЗЕКИНА
Ограничения связаны с модернизацией водопроводной сети в том районе

Ограничения связаны с модернизацией водопроводной сети в том районе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе с 5 по 30 сентября временно ограничат движение транспорта рядом с Советской площадью. Как пояснили в городской администрации, такое решение связано с ремонтными работами на водопроводной линии. Так, движение автомобилей и общественного транспорта полностью перекроют на участке улицы Советской – от улицы Октябрьской революции 3а и до улицы Ленина, 14. Также будет закрыта одна полоса на проезжей части по улице Пушкина до пересечения с Советской. Автомобилистам и пешеходам рекомендуется заранее планировать свой маршрут, чтобы не возникло непредвиденных ситуаций.

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