В Башкирии водитель насмерть сбил лося и поспешил скрыться

Выезжая на трассу, особенно в темное время суток, водителям нужно быть предельно внимательными Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 4 августа в Иглинском районе Башкирии нашли сбитого лося. ДТП произошло на 1509-м километре трассы М5 – животное выбежало на дорогу, и его сбил автомобиль. При этом водитель не стал останавливаться, чтобы сообщить о случившемся, а поспешил скрыться. Сейчас его разыскивают сотрудники ГИБДД И Минэкологии республики. От полученных травм дикое животное скончалось, а размер ущерба, причиненного охотничьим ресурсам республики, составил 80 тысяч рублей.

В Минэкологии Башкирии напоминают: выезжая ночью на загородную дорогу, особенно неосвещенную, водителям нужно быть предельно внимательными. Если наезд все же произошел, следует обязательно вызвать сотрудников ГАИ, в противном случае можно лишиться водительских прав на 1,5 года, а также получить административный арест на 15 суток. Также в ведомстве добавляют, что ни в коем случае нельзя подходить близко или трогать раненое животное, потому что оно может быть опасно.

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