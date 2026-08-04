Из многоэтажного дома в Уфе эвакуируют жильцов из-за пожара

Пожарные тушат квартиру в многоэтажке на улице Гвардейской в Уфе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе пожарные работают на месте возгорания в многоквартирном доме на улице Гвардейской. Из здания эвакуируют жильцов, сообщили в МЧС Башкирии. По данным спасателей, огонь может перекинуться и на другие этажи.

Пожар, как рассказали в ведомстве, начался в квартире, расположенной на седьмом этаже. Там загорелись домашние вещи.

- Принимаются все необходимые меры, проводится эвакуация жильцов. Сил и средств для тушения достаточно, - сообщили в МЧС.

На месте работают сотрудники МЧС России и муниципальной пожарной охраны Уфы. По предварительной информации, пострадавших нет.

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