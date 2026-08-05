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НовостиОбщество5 августа 2026 3:00

До +30 градусов потеплеет в Башкирии к концу рабочей недели

Жара до +30 градусов вернется в Башкирию 7 августа
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии установится сухая погода с температурой до +30 градусов.

В Башкирии установится сухая погода с температурой до +30 градусов.

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие три дня в Башкирии ожидается преимущественно сухая погода, а к пятнице температура воздуха поднимется до +30 градусов.

В среду, 5 августа, существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет северо-западным и западным, умеренным. Ночью температура составит +10...+15 градусов, днем воздух прогреется до +23...+28.

В четверг, 6 августа, осадков также не ожидается. При умеренном северо-западном ветре ночью будет +10...+15 градусов, днем - +23...+28.

В пятницу, 7 августа, существенных осадков не прогнозируется. Ветер сменится на западный и юго-западный. Ночью столбики термометров покажут +11...+16 градусов, а днем потеплеет до +25...+30.

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