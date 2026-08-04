В электричках Башкирии объявления начали дублировать на башкирском языке

В 32 электричках Башкирии информацию для пассажиров транслируют на двух языках. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии объявления в части пригородных поездов теперь звучат на русском и башкирском языках. Новый стандарт обслуживания пассажиров действует с 20 июля 2026 года, сообщили в региональном Минтрансе.

Изменения коснулись электропоездов «Ласточка» и «Финист», которые курсируют в Уфимской агломерации. Инициативу реализовали в рамках Года единства народов России.

Предложение дублировать информацию на башкирском языке поступило от АНО по сохранению и развитию башкирского языка. Названия железнодорожных станций перевели совместно с терминологической службой республики, а для аудиозаписей пригласили телеведущую Гузель Мухамедьянову.

Сейчас информация на русском и башкирском языках звучит в 32 из 61 электропоезда.

Кроме того, на железнодорожном вокзале Уфы на башкирском языке объявляют поезд дальнего следования «Челябинск - Москва». В Минтрансе сообщили, что работу по внедрению двуязычных объявлений продолжат.

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