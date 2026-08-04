В Башкирии врачи удалили у ребенка гигантский 17-сантиметровый аппендикс

В Башкирии успешно прооперировали ребенка с необычно большим аппендиксом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Благоварском районе Башкирии врачи столкнулись с необычным случаем во время операции у ребенка. Длина аппендикса маленького пациента составила около 17 сантиметров при средней длине у детей от 4 до 10 сантиметров. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Ребенка доставили в Центральную районную больницу в селе Языково с подозрением на острый аппендицит. Первоначально случай не выглядел необычным, однако во время хирургического вмешательства медики обнаружили анатомическую особенность.

Червеобразный отросток оказался длиной около 17 сантиметров. Кроме того, он располагался атипично - забрюшинно. Такое расположение встречается значительно реже и может затруднять как диагностику заболевания, так и проведение операции.

Несмотря на особенности случая, хирургическое вмешательство прошло успешно. После лечения и восстановления мальчика выписали из больницы.

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