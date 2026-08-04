Пенсии части жителей Башкирии в августе выплатят досрочно

В Башкирии пенсии через банки выплатят 12 и 21 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Социальный фонд Башкирии сообщил график выплаты пенсий жителям республики в августе 2026 года.

Для пенсионеров, которые получают деньги через почтовые отделения, порядок доставки не изменится. Выплаты будут производиться по обычному графику с 3 по 25 августа. Точную дату получения денег можно уточнить непосредственно в своем отделении почты.

Для жителей республики, которым пенсии перечисляют на банковские счета, предусмотрены две даты - 12 и 21 августа.

Часть выплат поступит раньше обычного. Перенос связан с тем, что установленная дата 23 августа приходится на выходной. Поэтому деньги перечислят заранее - в пятницу, 21 августа.

Такой порядок применяется в случаях, когда дата выплаты пенсии выпадает на нерабочий день.

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