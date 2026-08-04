Власти рассказали о ситуации с топливом на трассе Уфа - Оренбург

В Башкирии пытаются увеличить поставки топлива на трассу Уфа - Оренбург. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

На трассе Уфа - Оренбург сохраняются проблемы с наличием некоторых видов топлива. О ситуации на автозаправочных станциях рассказали 4 августа во время брифинга, посвященного топливному рынку Башкирии.

На республиканских АЗС, расположенных на трассе, топливо имеется. На заправках «Лукойла» автомобилистам пока доступно только дизельное топливо.

Власти Башкирии обратились к производителям с просьбой увеличить объемы поставок на автозаправочные станции.

При этом одной из проблем остается доставка бензина. В периоды повышенного спроса не всегда удается оперативно найти свободные бензовозы для перевозки дополнительных партий топлива.

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