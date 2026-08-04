В Башкирии больше трех месяцев ищут пропавшую 25-летнюю девушку

Волонтеры просят помочь в поисках 25-летней жительницы Башкирии.

В Башкирии продолжаются поиски 25-летней Ангелины Александровны Тимофеевой, местонахождение которой неизвестно с 23 апреля 2026 года. Ориентировку распространил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Девушка проживает в деревне Хомутовка Бижбулякского района. Ее рост составляет около 148 сантиметров, телосложение худощавое, волосы коричневые, глаза голубые.

В день исчезновения Ангелина могла быть одета в рубашку в красно-белую клетку и черные спортивные штаны.

Поисковики отмечают, что пропавшая может находиться в любом районе. Всех, кто располагает информацией о ее местонахождении, просят сообщить об этом по телефону горячей линии поискового отряда 8 (800) 700-54-52 или по номеру экстренных служб 112.

Также волонтерам требуется помощь добровольцев в поисках девушки.

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