В Уфе официально уточнили статус главы администрации города

Главу администрации Уфы назначают по итогам конкурса, а не выбирают жители. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Совет Уфы утвердил официальное толкование Устава города в части, касающейся статуса главы администрации столицы Башкирии. Соответствующий документ официально опубликован.

При подготовке нормативного акта учитывались положения федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации», Устава Уфы и других документов.

Согласно принятому толкованию, глава администрации Уфы занимает должность муниципальной службы. На эту должность его назначают по контракту, заключенному по результатам конкурса.

Кандидатов, прошедших конкурсный отбор, представляет конкурсная комиссия. Окончательное решение о назначении принимает Совет Уфы. Для этого кандидат должен получить большинство голосов от установленного числа депутатов.

Таким образом, глава администрации Уфы не относится к выборным должностным лицам местного самоуправления. Жители города напрямую его не избирают.

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