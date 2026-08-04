Экс-управляющую ювелирным магазином в Уфе осудили за хищение украшений

В Уфе женщина получила условный срок за присвоение ювелирных изделий. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе суд вынес приговор 39-летней бывшей управляющей ювелирным магазином, которая похитила украшения на сумму более 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Как установил суд, женщина присваивала ювелирные изделия с ноября 2024 года по август 2025 года. Похищенные из магазина украшения она сдавала в ломбард.

Для этого управляющая пользовалась помощью своего знакомого. При этом мужчина, как установили правоохранители, не знал о преступном происхождении ювелирных изделий. Деньгами, полученными за украшения, женщина распоряжалась по своему усмотрению.

Во время рассмотрения уголовного дела подсудимая признала свою вину.

Демский районный суд Уфы признал бывшую управляющую виновной в присвоении с использованием служебного положения в крупном размере. Ей назначили один год лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

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