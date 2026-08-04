В детском лагере Стерлитамака нашли протекающую крышу и проблемы с оборудованием

За нарушения в лагере для детей железнодорожников выписали штраф в 500 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Стерлитамаке транспортная прокуратура выявила нарушения при организации отдыха в летнем профильном лагере для детей работников железной дороги. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Во время проверки выяснилось, что в спальных корпусах было повреждено напольное покрытие и протекала кровля. Кроме того, в помещениях отсутствовали обогревательные приборы.

Нарушения обнаружили и в пищеблоке. Холодильное оборудование имело дефекты, а на вентиляционном оборудовании не было маслоуловительных сеток.

После проверки Стерлитамакский транспортный прокурор внес представление руководителю Дирекции социальной сферы Куйбышевской железной дороги. По требованию надзорного ведомства были приняты меры для устранения выявленных нарушений.

Кроме того, по материалам прокуратуры Роспотребнадзор привлек должностное лицо к административной ответственности за нарушение требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Ему назначили штраф в размере 500 рублей.

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