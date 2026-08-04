В Башкирии из-за тумана видимость на дорогах сократится до 500 метров

Густой туман накроет отдельные районы Башкирии. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии 5 августа ожидается туман, из-за которого видимость на дорогах местами сократится до 500 метров и менее. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС.

По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия ожидаются в отдельных районах республики.

В МЧС призвали автомобилистов во время тумана снижать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения. Водителям также рекомендуют отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.

Пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность при переходе проезжей части.

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