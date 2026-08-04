Туристка получила травму головы во время поездки к водопаду Куперля

В Башкирии осудили организатора экскурсии на неисправном автомобиле. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мелеузе суд вынес приговор индивидуальному предпринимателю после небезопасной экскурсии к водопаду Куперля, во время которой пострадала туристка. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Как установил суд, в августе 2024 года предприниматель организовал автомобильную экскурсию к водопаду для трех женщин. При этом транспортное средство не прошло обязательный периодический техосмотр и имело запрещенные изменения в конструкции.

В салоне автомобиля также отсутствовали поручни и ремни безопасности для пассажиров. Управлять машиной коммерсант поручил своему знакомому, однако необходимые документы для перевозки туристов оформлены не были. Кроме того, предприниматель не заключил с женщинами соответствующее соглашение и не провел инструктаж по технике безопасности.

Во время поездки по бездорожью одна из туристок ударилась головой и упала. Полученные травмы квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

В суде предприниматель свою вину не признал. Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Суд назначил коммерсанту один год ограничения свободы.

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