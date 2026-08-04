Полное солнечное затмение 12 августа пройдет мимо Башкирии

Редкое солнечное затмение 12 августа окажется недоступно жителям Башкирии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Полное солнечное затмение, которое произойдет 12 августа, жители Башкирии увидеть не смогут. Об этом сообщили специалисты Уфимского городского планетария.

Полную фазу астрономического явления смогут наблюдать в отдельных районах России, а также в Гренландии, Исландии и Испании.

На территории России полное затмение будет доступно для наблюдения на северо-востоке полуострова Таймыр. В северо-западной части страны можно будет увидеть частную фазу. Например, в Санкт-Петербурге Луна закроет около 79% солнечного диска.

Максимальная продолжительность полной фазы составит примерно две минуты 18 секунд.

Жителям Башкирии придется ждать следующего заметного солнечного затмения до 1 июня 2030 года. Оно будет частичным, однако Луна закроет почти весь солнечный диск.

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