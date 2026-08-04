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НовостиПроисшествия4 августа 2026 7:30

Пьяный мужчина ударил 19-летнюю дочь и пригрозил ей расправой в Башкирии

Жителю Башкирии дали условный срок после нападения на дочь
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Жителю Башкирии дали условный срок после нападения на дочь.

Жителю Башкирии дали условный срок после нападения на дочь.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии суд вынес приговор 50-летнему мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения напал на свою 19-летнюю дочь. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Как установил суд, мужчина ударил девушку, после чего повалил ее на диван и пригрозил расправой. Ранее обвиняемый уже был судим.

Во время рассмотрения уголовного дела мужчина полностью признал свою вину.

Суд назначил ему один год лишения свободы условно с испытательным сроком. Кроме того, мужчину лишили права управления транспортными средствами почти на четыре года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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