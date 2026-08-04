Пьяный мужчина ударил 19-летнюю дочь и пригрозил ей расправой в Башкирии

Жителю Башкирии дали условный срок после нападения на дочь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии суд вынес приговор 50-летнему мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения напал на свою 19-летнюю дочь. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Как установил суд, мужчина ударил девушку, после чего повалил ее на диван и пригрозил расправой. Ранее обвиняемый уже был судим.

Во время рассмотрения уголовного дела мужчина полностью признал свою вину.

Суд назначил ему один год лишения свободы условно с испытательным сроком. Кроме того, мужчину лишили права управления транспортными средствами почти на четыре года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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