Пьяный мужчина ударил 19-летнюю дочь и пригрозил ей расправой в Башкирии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Башкирии суд вынес приговор 50-летнему мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения напал на свою 19-летнюю дочь. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.
Как установил суд, мужчина ударил девушку, после чего повалил ее на диван и пригрозил расправой. Ранее обвиняемый уже был судим.
Во время рассмотрения уголовного дела мужчина полностью признал свою вину.
Суд назначил ему один год лишения свободы условно с испытательным сроком. Кроме того, мужчину лишили права управления транспортными средствами почти на четыре года.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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