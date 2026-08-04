В Башкирии на сутки вводят режим неблагоприятных метеоусловий

В Башкирии предупредили о возможном накоплении вредных примесей в воздухе. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии вновь вводят режим неблагоприятных метеорологических условий, который также называют режимом «черного неба». Об этом сообщили республиканские власти

Предупреждение начнет действовать в 20:00 4 августа и сохранится до 20:00 5 августа. Режим НМУ распространяется на городские и сельские поселения республики.

Причиной стали погодные условия, которые мешают нормальному рассеиванию загрязняющих веществ. Из-за слабого ветра вредные примеси могут скапливаться в приземном слое атмосферы.

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