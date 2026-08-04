Прокуратура нашла нарушение при приеме бывшего госслужащего на работу в Уфе

В Уфе директора и компанию оштрафовали после трудоустройства бывшего госслужащего. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе коммерческую организацию и ее генерального директора оштрафовали на общую сумму 120 тысяч рублей за нарушение требований при трудоустройстве бывшего государственного служащего.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, нарушение выявили во время проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в Кировском районе города. Выяснилось, что бывший государственный служащий устроился в коммерческую организацию заместителем генерального директора по финансовой работе.

По закону новый работодатель должен был в установленный срок сообщить о заключении трудового договора по прежнему месту работы сотрудника. Однако необходимое уведомление компания не направила.

Прокуратура возбудила административные дела о незаконном привлечении к трудовой деятельности бывшего государственного служащего в отношении генерального директора и юридического лица.

По итогам их рассмотрения работодателя и руководителя компании оштрафовали на общую сумму 120 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры нарушение устранили.

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