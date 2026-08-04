Прокуратура нашла нарушение при приеме бывшего госслужащего на работу в Уфе

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Уфе коммерческую организацию и ее генерального директора оштрафовали на общую сумму 120 тысяч рублей за нарушение требований при трудоустройстве бывшего государственного служащего.
Как сообщили в прокуратуре Башкирии, нарушение выявили во время проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в Кировском районе города. Выяснилось, что бывший государственный служащий устроился в коммерческую организацию заместителем генерального директора по финансовой работе.
По закону новый работодатель должен был в установленный срок сообщить о заключении трудового договора по прежнему месту работы сотрудника. Однако необходимое уведомление компания не направила.
Прокуратура возбудила административные дела о незаконном привлечении к трудовой деятельности бывшего государственного служащего в отношении генерального директора и юридического лица.
По итогам их рассмотрения работодателя и руководителя компании оштрафовали на общую сумму 120 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры нарушение устранили.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.