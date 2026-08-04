Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 августа 2026 6:04

Жителя Башкирии на год отправили в колонию за повторное пьяное вождение

В Башкирии водитель лишился автомобиля и свободы за езду в нетрезвом виде
Дарья КИНЗИКЕЕВА
У жителя Белорецка забрали машину после очередной пьяной поездки.

У жителя Белорецка забрали машину после очередной пьяной поездки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белорецке 36-летнего местного жителя приговорили к реальному лишению свободы за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Кроме того, у мужчины конфисковали машину.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, в ноябре 2025 года сотрудники ДПС вечером остановили Lada XRay. Во время проверки документов у автомобилиста обнаружили признаки опьянения.

Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Белорецкий межрайонный суд признал его виновным в повторном пьяном вождении и назначил один год лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении.

Также суд запретил ему заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на четыре года и три месяца.

Lada XRay осужденного конфисковали в доход государства.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.