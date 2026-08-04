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НовостиОбщество4 августа 2026 5:30

В селе Уральск Башкирии отменили карантин по бешенству

Хабиров снял карантин по бешенству в одном из сел Башкирии
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Учалинском районе сняли ограничения из-за бешенства животных.

В Учалинском районе сняли ограничения из-за бешенства животных.

Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

В селе Уральск Учалинского района Башкирии сняли карантин по бешенству животных, который действовал около двух месяцев. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Ограничительные мероприятия на территории населенного пункта ввели 3 июня 2026 года после выявления заболевания. Очагом бешенства тогда признали территорию детского сада на улице Советской. При этом неблагополучным пунктом объявили все село Уральск.

Теперь карантинные ограничения отменены. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации Башкирии.

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