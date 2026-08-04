Два пассажира погибли после опрокидывания Renault в Башкирии

Renault вылетел с дороги в Башкирии.

В Башкирии два человека погибли в результате опрокидывания автомобиля в Туймазинском районе. Водитель машины получил тяжелые травмы.

По информации Госавтоинспекции республики, авария произошла на девятом километре дороги Московка - Япрыково - Туймазы. Предварительно, 35-летний мужчина за рулем Renault Sandero не справился с управлением. Автомобиль съехал за пределы проезжей части и опрокинулся.

В результате ДТП погибли двое пассажиров иномарки - мужчины 39 и 46 лет. Самого водителя с тяжелыми травмами доставили в больницу. В Госавтоинспекции уточнили, что права управления транспортными средствами у мужчины не было.

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