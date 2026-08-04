В Уфе почти на пять месяцев перекроют полосу дороги из-за работ на коммуникациях

Полосу в сторону реки перекроют в Уфе до 30 декабря. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе с 4 августа вводят длительное ограничение движения из-за работ на инженерных коммуникациях.

Для автомобилистов закроют крайнюю правую полосу движения в направлении реки на участке от дома № 20В по улице 2-й Районной до дома № 8 по улице 4-й Районной.

Ограничение начнет действовать 4 августа и продлится почти пять месяцев - до 30 декабря.

Причиной перекрытия станут работы на инженерных коммуникациях. Ранее сообщалось, что на этом участке планируется строительство автозаправочной станции.

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