Предпринимателям Башкирии рассылают фальшивые уведомления от Роспотребнадзора

Роспотребнадзор предупредил бизнес Башкирии о массовой рассылке поддельных писем.

В Башкирии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предупредили о массовой рассылке фальшивых уведомлений о внеплановых проверках. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

На электронную почту представителей бизнеса приходят письма о якобы предстоящих проверках в рамках 294-ФЗ. В уведомлениях также размещают QR-код, с помощью которого предлагают оплатить почтовые услуги.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что подобные сообщения не соответствуют действительности. Сейчас контрольно-надзорные мероприятия и профилактические визиты ведомства проводятся в рамках 248-ФЗ.

Настоящие уведомления обязательно появляются в личном кабинете юридического лица или предпринимателя на портале Госуслуг и дополнительно направляются на электронную почту.

В официальном письме Роспотребнадзора указываются уникальный номер контрольно-надзорного или профилактического мероприятия, QR-код, адрес его проведения, а также контактные данные и имя исполнителя.

- Требования об оплате в уведомлении отсутствуют, все мероприятия проводятся бесплатно, - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

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