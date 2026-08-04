Трагедия у горы Гроб: следователи озвучили причину гибели четверых туристов в Пермском крае и закрыли уголовное дело

Фото: соцсети

Уголовное дело о гибели четверых туристов из Уфы в Пермском крае прекращено. Об этом со ссылкой на местный СУ СКР сообщили коллеги из «КП-Пермь».

Причиной смерти участников тургруппы был объявлен несчастный случай. Следователи провели все необходимые экспертизы и следственные действия, анализ собранных доказательств показал отсутствие события преступления.

Напомним, трагедия случилась в начале этого года. Пятеро друзей из Уфы приехали в Красновишерский район покататься на снегоходах. 20 февраля они отправились в 100-километровую поездку на плато Кваркуш. Обратно туристы должны были вернуться 23–24 февраля, но перестали выходить на связь. Хватились их только 27 числа, тогда же началась масштабная поисковая операция. 1 марта уфимцев нашли, но из них выжил всего один человек - 67-летний Сергей Яковлев.

Как уточняют коллеги из «КП-Пермь», проблемы у уфимских туристов начались почти сразу после выхода на маршрут. Примерно через 30 километрах пути сломался снегоход. Группа остановилась, чтобы его починить, но началась пурга. Тогда мужчины выкопали укрытие и натянули тент, однако место выбрали неудачное – голое продуваемое плато у горы Гроб. Первые два дня все были живы, на третий умер один из туристов. Еще двое решили идти пешком за помощью, но сбились с пути и замерзли. Последний из погибших скончался совсем незадолго до обнаружения. Прощание со всеми ними состоялось в Уфе 8 марта.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.