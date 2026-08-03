В Башкирии перенесли даты ночной диспансеризации

Минздрав Башкирии обновил календарь акции «Ночная диспансеризация» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Минздрав Башкирии обновил календарь акции «Ночная диспансеризация». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пройти комплексное обследование без отрыва от работы теперь можно 5 и 19 августа. Поликлиники принимают жителей с 20:00 до полуночи. Акция позволяет проверить здоровье после трудового дня и выявить заболевания на ранних стадиях.

Диспансеризация проходит в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Медучреждения, которые будут принимать пациентов в рамках ночной диспансеризации, представлены в списке ниже.

Минздрав РБ

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.