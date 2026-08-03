Жалобу подследственного экс-мэра Уфы не смогли передать в другой регион

Фото: соцсети Ратмира Мавлиева

Жалобу экс-мэра Уфы Ратмира Мавлиева на увольнение с поста главы администрации города передали в Верховный суд Башкирии. Такое решение 3 августа принял Октябрьский районный суд. Об этом «КП-Уфа» сообщил адвокат бывшего градоначальника Марат Самойлов.

– В связи с тем, что вопросы, связанные с государственной тайной, рассматриваются только Верховным судом – дело передали туда. Горсовет просил передать [жалобу Мавлиева на рассмотрение] в другой субъект, но получил отказ, – заявила сторона защиты Ратмира Мавлиева.

Напомним, в апреле этого года СК возбудил против Мавлиева уголовное дело о коррупционных преступлениях. 14 июля Горсовет Уфы единогласным решением депутатов расторг с ним контракт, сославшись на лишение его доступа к гостайне и обвинив в аморальном поведении. Спустя 10 дней он подал жалобу на эту отставку.

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