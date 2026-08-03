Еще на месяц: в Башкирии продлили выплату контрактникам для участия в СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил срок действия единовременных выплат жителям республики, заключившим контракт с Минобороны для службы в зоне СВО Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил срок действия единовременных выплат жителям республики, заключившим контракт с Минобороны для службы в зоне СВО. Поправки к соответствующему указу были опубликованы 3 августа на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, срок действия меры поддержки, истекавший 31 июля, продлён до 31 августа. Напомним, что с 1 января текущего года размер региональной выплаты для контрактников составляет 1 миллион рублей.

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