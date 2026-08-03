Министерство просвещения Башкирии представило рекомендуемый учебный календарь для школ на новый учебный год Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство просвещения Башкирии представило рекомендуемый учебный календарь для школ на новый учебный год. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Осенние каникулы у школьников пройдут с 26 октября по 3 ноября и продлятся 9 дней. Зимние начнутся 31 декабря и завершатся 10 января 2027-го (11 дней). Для первоклассников предусмотрели дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля продолжительностью 7 дней. Весенние каникулы запланированы с 27 марта по 4 апреля (9 дней). Летние стартуют 27 мая и продлятся до 31 августа (97 дней). Общее число каникулярных дней для школьников таким образом составит почти треть года, 126 дней

Календарь Минпросвещения Башкирии также определяет дополнительные выходные в честь праздников. Среди них День Республики с выходным 12 октября, День народного единства с выходными 3 и 4 ноября, новогодние каникулы с 1 по 8 января, День защитника Отечества с выходными 22 и 23 февраля, Международный женский день с выходным 8 марта, Ураза-байрам с выходным 9 марта, Праздник Весны и Труда с выходным 3 мая, День Победы с выходным 10 мая и Курбан-байрам с выходным 17 мая.

В новом учебном году школьники будут учиться 164 дня, а первоклассники - 159.

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