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НовостиОбщество3 августа 2026 16:09

Одни только каникулы на треть года: как будут отдыхать школьники в новом учебном году

В Башкирии опубликовали календарь школьных каникул на новый учебный год
Владислав КАЗАНЦЕВ
Министерство просвещения Башкирии представило рекомендуемый учебный календарь для школ на новый учебный год

Министерство просвещения Башкирии представило рекомендуемый учебный календарь для школ на новый учебный год

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство просвещения Башкирии представило рекомендуемый учебный календарь для школ на новый учебный год. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Осенние каникулы у школьников пройдут с 26 октября по 3 ноября и продлятся 9 дней. Зимние начнутся 31 декабря и завершатся 10 января 2027-го (11 дней). Для первоклассников предусмотрели дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля продолжительностью 7 дней. Весенние каникулы запланированы с 27 марта по 4 апреля (9 дней). Летние стартуют 27 мая и продлятся до 31 августа (97 дней). Общее число каникулярных дней для школьников таким образом составит почти треть года, 126 дней

Календарь Минпросвещения Башкирии также определяет дополнительные выходные в честь праздников. Среди них День Республики с выходным 12 октября, День народного единства с выходными 3 и 4 ноября, новогодние каникулы с 1 по 8 января, День защитника Отечества с выходными 22 и 23 февраля, Международный женский день с выходным 8 марта, Ураза-байрам с выходным 9 марта, Праздник Весны и Труда с выходным 3 мая, День Победы с выходным 10 мая и Курбан-байрам с выходным 17 мая.

В новом учебном году школьники будут учиться 164 дня, а первоклассники - 159.

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