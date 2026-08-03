Потерял сознание на свидании: отец ушедшего из жизни 19-летнего хоккеиста Ханова озвучил обстоятельства его смерти

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19-летний воспитанник хоккейного клуба «Салават Юлаев» Амир Ханов умер после того, как ему стало плохо на свидании. Об этом Mash Batash сообщил его отец.

Мужчина уточнил, что в злополучный день сын пришел вместе с девушкой в гончарную мастерскую в Уфе. Там пара была на мастер-классе по лепке из глины. В какой-то момент хоккеист потерял сознание, и спасти его не смогли – парень скончался. Что именно стало причиной смерти молодого человека, пока неизвестно.

Амир Ханов начинал спортивную карьеру в системе «Салавата Юлаева». В сезоне 2022/2023 он стал самым результативным защитником юниорской команды в первенстве России по Поволжью. Также спортсмен выступал за сборную ПФО и в 2022 году стал победителем престижного юношеского турнира «Кубок Сириуса». Последние два сезона Ханов играл в Национальной молодежной хоккейной лиге – за команды «Полет» и «Самара».

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